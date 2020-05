Cervia, la Lega: "Collaborare con Cesenatico per creare uno dei poli turistici più importanti d'Italia"

L’ordine del giorno presentato dal gruppo Lega Cervia nel consiglio comunale del 25 maggio, avente per oggetto la regolamentazione delle aperture serali degli stabilimenti balneari, "poteva e doveva essere un punto di partenza per affrontare una problematica da sempre irrisolta. Mai come quest’anno - spiegano i consiglieri del Carroccio - si sono manifestati in modo così eclatante i malcontenti e gli attriti tra le varie attività ricettive e commerciali cervesi. In questo momento di forte crisi economica crediamo che sia giunta l’ora di trovare e concordare un riequilibrio tra le varie attività economiche, ideando un nuovo progetto turistico che possa avere una programmazione a lungo termine per il rilancio del nostro turismo. Era nostra intenzione privilegiare e premiare tutte quelle attività che investono nelle proprie concessioni e che garantiscono un servizio continuativo durante l’intera stagione balneare, a chi effettua la ristorazione serale solo nei momenti in cui ne può trarre vantaggi economici, portando via potenziali clienti alle attività del centro, oltretutto senza garantire una continuità lavorativa ai propri dipendenti".

"Altro punto per noi rilevante è quello di bloccare l’apertura del commercio all’interno dei bagni evitando così una concorrenza sleale nei confronti dei negozi del centro - continuano i consiglieri della Lega - Ci rendiamo conto che siamo in ritardo per affrontare certe problematiche a stagione quasi iniziata, ma anche in questa occasione il dialogo e il confronto non è stato possibile: il consiglio comunale che dovrebbe essere il luogo principe dove proporre idee e trovare soluzioni per la nostra città ha disatteso le nostre aspettative. Non si entra neppure nel merito del problema e gli ordini del giorno dell’opposizione vengono automaticamente bocciati, e quelli che passano non vengono applicati, come è successo per l’ordine del giorno su decoro e ordine pubblico, l’acqua di Ridracoli dimenticati in un cassetto. Rimane inoltre molto difficile il dialogo e il confronto in un’aula deserta, con la Giunta e la maggioranza non presenti in aula, ma in videoconferenza a telecamere spente, sminuendo ancor di più ciò che il consiglio rappresenta. Occorre una maggiore programmazione e organizzazione, oltre che una maggiore percezione delle problematiche del territorio: esempio eclatante è la duna in spiaggia, non è possibile che ad oggi il lavoro non sia ancora terminato e che sabato scorso le ruspe abbiano lavorato tra i bambini impegnati a giocare in spiaggia. Forse è giunto il momento di nominare un assessore al turismo o di un dirigente dedicato, capace ed esperto in materia, che si occupi a tempo pieno al rilancio della nostra località e alla riorganizzazione e collaborazione tra gli uffici del comune e Cervia Turismo, che certamente non brilla per efficienza".

Un’idea da prendere in considerazione, per i leghisti, è "la collaborazione sinergica con Cesenatico per creare uno dei poli turistici più importanti d’Italia con tutti i vantaggi che ne conseguono, oltre che a una riduzione di pesa e ottimizzazione per quanto riguarda il comando della Polizia locale, la Protezione civile, la segreteria generale del Comune, la sanità. Non possiamo permetterci di perdere altro tempo, occorre agire fin da ora per la programmazione della prossima stagione turistica e di quelle future, chiamando in causa tutti coloro che possono dare un contributo costruttivo".