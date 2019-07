Cimitero, plastica e spiagge: si riunisce il Consiglio comunale

Martedì 9 luglio, alle 16, si riunisce il consiglio comunale, visibile anche attraverso internet in diretta streaming sul sito del Comune e sulla pagina Facebook Comune di Ravenna. A inizio seduta saranno trattati i seguenti question time: “Ossario comune del cimitero di Ravenna sbarrato alle visite all’insaputa dei vivi” presentato da Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna; “Camera mortuaria: opportuna installazione di boccioni di acqua” di Daniele Perini, capogruppo Ama Ravenna; “Proroga delle concessioni demaniali degli operatori balneari al 31/12/2033” di Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna. Seguiranno le interrogazioni rivolte all’assessora alla Pubblica istruzione e all’ Università Ouidad Bakkali da parte di Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune, su “Spreco di cibo nelle scuole, un problema irrisolto: a che punto siamo?” e da Massimiliano Alberghini, consigliere della Lega Nord, su “Bando di selezione per l’attribuzione di assegni di ricerca”.

L’assessora all’Istruzione Ouidad Bakkali sarà quindi relatrice della proposta di delibera “Aggiornamento Regolamento comunale del trasporto scolastico”. L’assessore agli Affari generali, Gianandrea Baroncini, proporrà alla discussione e al voto la delibera su “Riconoscimento della spesa derivante da sentenza esecutiva”. Sarà quindi la volta delle mozioni. All’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani è rivolta quella presentata da Emanuele Panizza, consigliere del gruppo Misto, su “Toilette pubbliche e normativa bagni disabili” in discussione con l’ordine del giorno, dello stesso consigliere Panizza su “Toilette pubbliche comunali e dei locali ad uso pubblico”. Gianandrea Baroncini, in qualità di assessore alla Protezione civile, risponderà alla mozione presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo de La Pigna, sul tema “Per la mappatura e il monitoraggio delle situazioni a rischio dissesto idrogeologico e per l’adozione di un piano triennale degli interventi”. L’assessora alla Cultura, Elsa Signorino, risponderà alla mozione presentata da Rosanna Biondi, consigliera della Lega nord, su “Ardea Purpurea”.

Infine gli ordini del giorno: "Ravenna: veniamo incontro alle esigenze di parcheggio degli studenti universitari” presentato da Andrea Vasi del gruppo Pri; “A Ravenna puliamo i fiumi dalla plastica con il sistema seads”, presentato da Massimo Manzoli, capogruppo di Ravenna in Comune; “Per una sperimentazione di cestini cattura plastica” di Maria Cristina Gottarelli del gruppo Pd; “Il linguaggio dei segni”, presentato da Emanuele Panizza, consigliere del gruppo Misto.