Dopo Forza Nuova in sala comunale arriva la candidata alle europee di CasaPound

Si sente già nell'aria odore di polemica, dopo quella insorta mercoledì a seguito della concessione di una sala comunale a Forza Nuova, che giovedì sera alle 19 terrà a Ravenna un comizio elettorale insieme al segretario nazionale Roberto Fiore. Nella stessa sala di via Aquileia 13, infatti - e a distanza di un'ora e mezza - si terrà alle 20:30 la conferenza di presentazione di Claudia Gagliano, candidata per la romagna di CasaPound Italia – Destre Unite alle prossime elezioni europee per il rinnovo del parlamento europeo nella circoscrizione nord-est.

“Come CasaPound Italia siamo gli unici a chiedere esplicitamente l’abbandono dell’Euro, esperimento ormai fallimentare, e l’uscita da un’Unione Europea che non sa altro che imporre regole e vincoli sempre più assurdi e lontani dalle esigenze cittadini - spiega Gagliano illustrando i due punti cardine del programma del movimento - Altre posizioni, come quella di chi vorrebbe cambiare l’Europa ‘dall’interno', sono destinate al fallimento, come già accaduto in passato. Solo riconquistando la nostra piena sovranità politica ed economica l’Italia potrà tornare a correre, mettendo la parola fine a due decenni di stagnazione in cui la moneta unica e Bruxelles ci hanno trascinato: per questo il voto a CasaPound è veramente l’unico voto utile”.