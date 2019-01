Congresso Pd, "un'adesione sempre più crescente per "Sempre Avanti Ravenna""

Questa settimana, anche nella provincia di Ravenna e nella regione Emilia Romagna, si sono svolti i primi congressi nei circoli Pd in vista delle primarie che definiranno il nuovo segretario. "Il dato - esordiscono Manuela Fantinelli e Antonio Lazzari, coordinatori di "Sempre Avanti Ravenna" - ci consegna un’adesione straordinaria alla proposta di Roberto Giachetti e Anna Ascani, un’adesione sempre crescente. In ogni circolo sentiamo crescere l'attenzione e la vicinanza alla nostra mozione che continua a raccogliere consensi".

"Superare il 10% in un territorio così importante, difficile e con un numero elevato di iscritti è un risultato eccezionale, soprattutto se si conta la totale mancanza di “sostegni dall’alto”. Avvicinarsi al 15% è un risultato che mai avremmo immaginato. Ma non ci fermiamo qui e non ci accontentiamo - evidenziano Fantinelli e Lazzari -. La motivazione e la partecipazione degli iscritti, la voglia di essere protagonisti di questa prima fase, andando a presentare la mozione dall’Appennino al mare, le oltre 30 adesioni al Comitato ravennate e la nascita dei comitati in tutte le province della regione, ci da la carica per la fase successiva, quella delle primarie, dove sarà completamente un’altra gara e dove ci giocheremo le maggiori chance di vittoria".

"Dopo 11 anni è arrivato il momento di fare il Pd, un Pd che non ha paura di radunare nuove energie ed entusiasmi, di lasciare spazio ai nativi del Pd, di fare del nostro un “Partito Digitale delle persone”, dove i circoli sono importanti, ma è fondamentale anche essere nelle piazze virtuali - concludono -. A Ravenna ed in Emilia Romagna ci siamo".