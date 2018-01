Consiglio comunale, approvato il programma della Protezione Civile

Durante il consiglio comunale di martedì, oltre all'annuncio di una nuova sede a Marina di Ravenna per i Vigili del Fuoco, sono state discusse e approvate le delibere riguardanti “Alienazione, mediante trattativa privata diretta previa sdemanializzazione, di relitti di terreno ubicati in località Savarna” e "Programma delle attività connesse al servizio di Protezione civile del comune di Ravenna triennio 2018-2021”. La prima è stata approvata all’unanimità; la seconda ha registrato 22 voti favorevoli e 5 astenuti.

Sono stati invece respinti cinque ordini del giorno, presentati da La Pigna, su “Misure per mettere in equilibrio economico finanziario la Fondazione parco archeologico di Classe RavennAntica” (17 voti contrari, 10 voti favorevoli, 1 astenuto), “Sulla dismissione della partecipazione in Aser” (16 voti contrari, 6 voti favorevoli, 1 astenuto), “Sullo scioglimento e liquidazione della società Azimut spa previa

reinternalizzazione dei servizi ad essa affidati” (16 voti contrari, 3 voti favorevoli, 4 astenuti), “Sulla dismissione della partecipazione in Ravenna farmacie” (20 voti contrari, 3 voti favorevoli), “Sulla dismissione della partecipazione in Sapir spa” (17 voti contrari, 3 voti favorevoli, 2 astenuti).