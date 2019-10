Consiglio comunale diviso sulla nuova area commerciale di via Faentina

L'ampliamento di un'area commerciale non alimentare su via Faentina a Ravenna ha fatto discutere, e non poco, martedì pomeriggio il Consiglio comunale. Per l'opposizione è infatti in contraddizione con l'annunciata politica di zero consumo del suolo. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna presenta un ordine del giorno per sospendere il provvedimento, che invece viene approvato con 10 voti favorevoli e 11 contrari. Stessi numeri ma invertiti per l'odg del civico.

Come ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Federica Del Conte, si tratta di "un accordo che ricade in un Piano urbanistico attuativo in fase di attuazione", all'interno di un'area da riqualificare prevista dal Psc e destinazione commerciale, artigianale e ricettivo non residenziale. Alla superficie di vendita di 5mila metri quadrati se ne aggiunge una ulteriore di 3mila. In perequazione, per un investimento da circa 1,4 milioni di euro, verrà riqualificata la viabilità di accesso all'arteria con un sistema di rotatorie e una fascia di verde di filtro con la linea ferroviaria. Inoltre, per un importo di 50mila euro, l'attuatore si accolla la riqualificazione del ponte ciclopedonale tra Castiglione di Ravenna e Castiglione di Cervia.

"Non è un centro commerciale - ha concluso - e l'insediamento e' ben visto". Secondo Ancisi "il Pua e' stato fatto in base alle esigenze aziendali di Bricoman", che aprirà in quell'area, e "le intenzioni imprenditoriali non possono anticipare o condizionare le scelte urbanistiche dell'amministrazione". E, ha aggiunto, "la scelta non sembra giustificata da ragioni di interesse pubblico", con un impatto negativo sui negozi. Non solo: "Loro chiedono 4.500 metri quadrati e gliene date 8mila". Dello stesso avviso la consigliera della Lega Rosanna Biondi: "Con la crisi edilizia, non capisco come fanno questi grandi gruppi a fare questi insediamenti. Una volta cementificata, l'area e' perduta per sempre. Pensateci bene".

Anche per Marco Maiolini del Gruppo misto "l'ntervento non si giustifica con il non insediamento di attivita' alimentari", che non e' tra l'altro garantito nel tempo. La gestione del territorio, stigmatizza, e' "ancora legata a scelte fatte negli anni Novanta, dall'Amministrazione parole al vento sulla non cementificazione". Massimo Manzoli di Ravenna in Comune non e' cosi' lanciato a parlare dell'insediamento come qualcosa che porta posti di lavoro. Per la maggioranza si tratta della classica strumentalizzazione. Per Marco Turchetti e' "l'ennesima occasione per mettere i coltelli nelle piaghe" e non si considerano i posti di lavoro. "Certe delibere vengono tutte strumentalizzate allo stesso modo", gli fa eco Chiara Francesconi del Partito repubblicano. (fonte Dire)