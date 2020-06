Consiglio comunale in videoconferenza: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 9 giugno, alle 15, si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità videoconferenza sia da remoto che in presenza nelle sale del consiglio e preconsiliare per consentire le dovute distanze. La seduta sarà visibile anche attraverso internet in diretta streaming sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo alla pagina http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

Ad inizio seduta sarà trattata la proposta di deliberazione “Surroga della consigliera comunale Rosanna Biondi della lista n. 12 Lega Nord con Nicola Pompignoli: esame della condizione di eleggibilità a consigliere comunale dello stesso”, presentata da Livia Molducci, presidente del consiglio comunale. Saranno poi discusse le delibere presentate dall’assessora al bilancio Valentina Morigi: “Approvazione del rendiconto della gestione del Comune per l'esercizio 2019”; “Sostegno economico con impegno alla restituzione per anticipo ammortizzatori sociali e indennità previsti dal decreto Cura Italia”. Seguirà la presentazione da parte dell’assessore Gianandrea Baroncini della delibera “Approvazione della convenzione tra il Comune di Ravenna e l'associazione Clama per favorire l'adozione dei cani e dei gatti di proprietà al fine di prevenire l'ingresso degli animali nelle strutture di ricovero e favorire l'adozione di quelli ospitati, fino al 31/12/2022”.

Successivamente la consigliera Veronica Verlicchi (La Pigna) presenterà la mozione su “Esentare i residenti di Marina di Ravenna e di Porto Corsini dal pagamento del biglietto per il servizio di traghetto sul canale Candiano”. Infine sarà discusso l’ordine del giorno “Diamo piena applicazione alle normative per l'assunzione di lavoratori disabili” presentato da Daniele Perini (Ama Ravenna).