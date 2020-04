Continuano le videoconferenze tra sindaco e capigruppo a Massa Lombarda

Continuano con cadenza settimanale le videoconferenze dei capigruppo delle tre forze rappresentate nel consiglio comunale di Massa Lombarda. Il sindaco Daniele Bassi e i gruppi consiliari continuano infatti il confronto per mettere in atto le misure necessarie per affrontare questa situazione di emergenza.

Nella riunione di mercoledì 29 aprile con il sindaco Daniele Bassi e i capigruppo Roberto Marconi (Il futuro in Comune), Antonella Brini (Uniti per Massa Lombarda) e Maria Elena Morra (Gruppo misto Lega Massa Lombarda) è stata pianificata l’attività del consiglio comunale. Il prossimo 6 maggio si svolgerà una prima riunione informale, in cui verrà testato lo svolgimento a distanza tramite videoconferenza. In questa occasione i consiglieri si confronteranno sulla situazione emergenziale in corso.

Entro il mese di maggio si svolgerà, inoltre, la seduta deliberante del consiglio comunale, anch’essa in videoconferenza. Nel corso della seduta verranno votati il bilancio consuntivo e alcune variazioni di bilancio. Inoltre, anche in questa occasione il consiglio si confronterà sulla situazione Coronavirus nel territorio. Il sindaco e i capigruppo hanno condiviso la necessità di un continuo e quotidiano confronto tra i tre gruppi consiliari sull’emergenza sanitaria in atto, assicurando un dialogo costruttivo e con spirito di massima collaborazione.