Convegno dell’Associazione “L’Altra Repubblica” e della Sezione PRI “Doveri e Diritti” di Ravenna

Si è svolto, venerdì 2 febbraio, presso la Sezione PRI “Doveri e Diritti” di Ravenna un convegno sui temi dello sviluppo di Ravenna, dal titolo “A proposito di Ravenna”. I lavori sono stati aperti da Fabio Bocchini, Presidente dell’Associazione “l’Altra Repubblica”. "L’Associazione – ha detto Bocchini - si pone il compito di sviscerare i problemi presenti in questa società dove le diseguaglianze crescono e dove aumentano i ricchi e si moltiplicano le persone povere. La crisi non è solo economica, ma ci consegna una società dove la politica ha fallito ed il dato più evidente è che crescono le persone che non si fidano più delle classi dirigenti e si rifugiano nell’astensionismo. Nel suo intervento Riberto Neri, segretario generale della UIL di Ravenna, non condivide i dati ottimistici che vengono diffusi. Il lavoro si precarizza sempre più e avere tolto l’art. 18 non ha aumentato l’occupazione. Dai dati CENSIS si vede che ci sono 14 milioni di poveri (10 milioni di poveri relativi e 4 milioni di poveri assoluti) e rappresentano ¼ della popolazione. Aumentano le diseguaglianze e la tensione sociale. Occorre ripensare ad un diverso modello di società. Per recuperare la coesione sociale occorre recuperare equità e intervenire su una diversa redistribuzione del reddito anche tramite i servizi. Anche i sacrifici vanno redistribuiti. Non si possono tagliare sempre i servizi pubblici e aumentare le forme di assicurazione privata quali ad esempio l’assicurazione contro la non autosufficienza. Ravenna ha reagito male alla crisi . La disoccupazione è al 9% contro la media RER del 6%. Cosa fa Ravenna per reagire alla crisi e ai dati negativi? Potrebbe reagire ripensando il modello economico. La popolazione di Ravenna ha il 35% di pensionati di cui il 60% circa ha un reddito fra i 500 e i 1000 euro al mese. Il 17% può contare di una pensione fra i 1000 e i 1500. Questo è la composizione della società e in questo quadro molte aziende e molti esercizi commerciali hanno chiuso e si sono persi posti di lavoro e servizi. La politica deve ragionare su quale modello di sviluppo vuole puntare e deve poi cercare strumenti per una coesione sociale che non c’è più. L’unico modo è guardare ad una nuova politica dei redditi di Lamalfiana memoria. La politica non pare preoccuparsi di una situazione di crisi che permane".

Leonello Sciacca ha trattato il tema delle prospettive di sviluppo del Porto di Ravenna ed ha affermato che "il nostro Porto non è mai stato coordinato in modo organico alla città, nonostante migliaia di persone vi lavorino. Vi sono carenze infrastrutturali. Per esempio, mentre su destra canale è stata ripensata la viabilità, a sinistra canale si utilizza la viabilità che c’era negli anni 60 e la politica non pensa per ora di rivederla. Se il Porto raggiungesse i livelli di sviluppo che molti dichiarano, la viabilità andrebbe in crisi. C’è poi il tema dell’approfondimento dei fondali. Il materiale di escavo è sabbia e argilla e non c’è stata un’azione di sensibilizzazione sulla cittadinanza per spiegare questa cosa. La gente pensa che sia materiale inquinato e invece questi materiali potrebbero essere riutilizzati. Le leggi regionali e le inerpretazioni hanno di fatto bloccato gli escavi e questo ha prodotto un allungamento dei tempi. Se i lavori di escavo si fossero fatti nei tempi giusti, avremmo affrontato molto meglio la crisi. Se ci fossero stati pronti gli appalti tutte le ditte di Ravenna avrebbero potuto lavorare e non ci sarebbero stati fallimenti e perdite di posti di lavoro. La politica non si è posta questo problema nel momento in cui elaborava norme che complicavano l’iter burocratico e oggi siamo ancora qui in attesa dell’inizio dei lavori. Il Porto di Ravenna non ha seguito lo sviluppo degli altri porti dell’Adriatico, è rimasto fermo. Gli altri crescono, ma Ravenna, a cominciare dai container cala. Pare- aggiunge Sciacca- che si sia più interessati a fare ,che a fare ciò che serve davvero. L’Autorità Portuale spenderà 235 milioni di denaro pubblico per rifare le banchine e fare gli escavi. Speriamo che sia fatto quello che serve davvero perché quando si spende denaro pubblico lo si deve fare usandolo al meglio".

L’incontro è stato concluso da Paolo Gambi, capolista del Pri nel plurinominale della Romagna e Candidato nel collegio uninominale di Ravenna alla Camera dei Deputati. "Abbiamo deciso di avviare la campagna elettorale iniziando a parlare dei problemi veri a cominciare dai problemi legati allo sviluppo di Ravenna. I problemi sono complessi, ma se dobbiamo giudicare quale sia lo sforzo che sta facendo la politica per rispondere ai problemi, dobbiamo dire che la nostra risposta è : nessuno, perché la politica non studia i problemi a fondo, perché prevale la necessita di dare un’immagine, ma non una soluzione e, dunque, la politica, anche quella locale, per lo più non è preparata. Ma se la politica non studia e non è preparata di conseguenza diventa debole. A livello locale non si percepisce una regia, non si vede un progetto di società, una visione e, dunque, si resta indietro. E Ravenna è rimasta indietro. Se guardiamo ai problemi dell’occupazione, Ravenna è agli ultimi posti in Regione – davanti solo a Ferrara – sia come tasso di attività, sia come tasso di disoccupazione ed in particolare di disoccupazione giovanile (33% di Ravenna contro una media regionale del 21%, senza contare che il tasso di disoccupazione giovanile femminile è del 39%). Anche trent’anni fa era così. Se guardiamo al Porto, abbiamo visto che il problema che oggi si sbandiera come risolto è quello dell’approfondimento dei fondali, che però non abbiamo ancora. Anche trent’anni fa era così. Ecco perché Ravenna è rimasta indietro. Su questo è necessario finalmente un impegno serio delle forze politiche".