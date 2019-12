Convocato il Consiglio comunale di Cotignola

Giovedì 19 dicembre alle 18.45 si riunisce nella sala consiliare della residenza Municipale (piazza Vittorio Emanuele II 31) il consiglio comunale di Cotignola. Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2020- 2022, l’approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (Dup) 2020-2022 e l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

La seduta sarà preceduta dall’incontro con Don Stefano Vecchi, nuovo parroco di Santo Stefano in Cotignola e Padre Martin Mwamba Mwango, superiore della comunità “Opera Santa Maria della Luce” operante presso il Convento di San Francesco a Cotignola. Il bilancio 2020-2022 era stato presentato nel consiglio comunale del 28 novembre e successivamente ai cittadini, unitamente ai principali investimenti in programma, durante alcuni incontri pubblici organizzati nelle frazioni di San Severo, Barbiano e Budrio. Per ulteriori informazioni, chiamare l’Urp al numero 0545 908826 o 0545 908871, oppure scrivere a urp@comune.cotignola.ra.it.