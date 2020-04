Coronavirus, il circolo Pd dona mascherine e guanti alla Pubblica Assistenza

Anche il circolo Pd "Enrico De Giovanni" di Faenza, in questi giorni di sofferenza e preoccupazione per il futuro causata dal diffondersi del virus Covid-19, ha voluto contribuire allo sforzo collettivo contro la malattia con un piccolo gesto concreto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Per questo, ci siamo offerti per contribuire all'attività dell'Associazione Pubblica Assistenza Città di Faenza onlus che, attraverso i suoi volontari svolge un prezioso servizio per limitare gli spostamenti delle persone più a rischio di contagio, dei dispositivi di sicurezza personale - spiegano - La Pubblica Assistenza ha volentieri aderito alla nostra offerta e, per questo, venerdì sono state consegnati al loro presidente una serie di presidi sanitari (principalmente mascherine riutilizzabili e guanti monouso) per la tutela personale volontario acquistati presso gli esercenti di Faenza con una speciale raccolta fondi tra i membri del direttivo. Con questo piccolo contributo il circolo intende ringraziare lo straordinario lavoro di salvaguardia della nostra salute di operatori sanitari medici e infermieri e a quanti stanno combattendo in prima linea e, allo stesso tempo, favorire le attività commerciali della città che in questi giorni sono rimaste aperte. É vero che non è il momento di abbassare la guardia e quindi tutti dobbiamo rimare a casa il più possibile, ma non vogliamo che questo ci impedisca di essere vicini alla cittadinanza e portare la nostra solidarietà non sono a parole ma con l'impegno attivo e lo spirito partecipe che contraddistingue l'attività del nostro circolo come di tutto il Pd".