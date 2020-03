Coronavirus, il Pd: "Cittadini, imprese e turisti rispettino le regole"

Il Pd di Cervia, in questo difficile momento sul piano umano, professionale, economico, sociale della nostra città e del nostro Paese, esprime la vicinanza a tutte le categorie economiche coinvolte e a tutti i cittadini e agli ospiti della città del sale.

"Ad oggi non siamo ancora stati toccati dal virus, ma non illudiamoci: non siamo in un’isola deserta - commenta il segretario comunale Mauro Conficoni - Il Pd esorta tutti i cittadini, le imprese, i turisti a rispettare e fare rispettare le regole previste dalle varie ordinanze. Solo il rimanere uniti, tutti, nell’affrontare questo particolare momento ci consentirà di debellare l’epidemia e salvare la cosa più importante, oltre alla salute: il nostro lavoro, la nostra stagione turistica, la nostra economia e la tenuta sociale. Il Pd di Cervia è a fianco alla giunta, al nostro sindaco, ai dirigenti e più in generale a tutti coloro che operano al fine di superare l’emergenza, consapevoli che noi siamo sempre quelli citati da Gramellini dopo l’emergenza della tromba d’aria: “Quando un sistema funziona, diventa naturale considerarsene parte. Anche chi, in un luogo sporco e caotico, sarebbe portato a comportarsi da menefreghista, inserito in un contesto di entusiasta operosità scopre dentro di sé risorse insospettabili di altruismo. In fondo non sarebbe difficile risollevare l’Italia. Basterebbe chiamarla Cervia".