Coronavirus, il vicesindaco: "Sostegno al porto contro eventuali discriminazioni"

Eugenio Fusignani, vicesindaco con delega al porto, difende il settore marittimo ed il commercio internazionale "che rappresentano per il porto di Ravenna e per l'economia del territorio due tra le principali fonti di occupazione e di reddito, da sostenere anche di fronte a possibili discriminazioni in campo europeo e mondiale dovute al coronavirus ma che non hanno ragione di essere".



Il trasporto delle merci via mare ed in particolare il traffico container stanno subendo forti ripercussioni in tutto il mondo e nei prossimi mesi rischiano ulteriori rallentamenti, negativi per tutta la catena commerciale; di conseguenza anche il nostro porto può subire flessioni di traffico e contraccolpi nella movimentazione; "dobbiamo fare il possibile perché ciò non avvenga, sottolinea Fusignani, con il concorso del Governo, della Regione e di tutte le istituzioni a sostegno degli operatori del settore, per battere il rischio della recessione che sarebbe deleterio". L'avvio dei lavori per il nuovo hub portuale, migliori fondali e nuove banchine, ci aiutano a sostenere la concorrenza, conclude Fusignani, "ma in questa situazione di crisi dell'economia mondiale continuare a vessare ed a porre freni al settore dell'oil&gas ed alle imprese ravennati che hanno credibilità internazionale ed operano in un settore oggi ancora più strategico e necessario per la produzione di energia, è un comportamento che rasenta la pazzia e il suicidio".