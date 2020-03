Coronavirus, la Pigna: "Urge un tavolo de Pascale-opposizioni"

Un tavolo de Pascale/opposizioni per definire gli interventi in favore dei cittadini, delle imprese e delle associazioni. E' la richiesta della capogruppo della Pigna, Veronica Verlicchi: "In questo momento di emergenza sanitaria, economica e sociale, occorre lavorare tutti insieme per il bene del nostro Comune. E’ tempo di responsabilità e di unità per salvare Ravenna da una crisi economica e sociale che può avere effetti devastanti. Ognuno deve fare la sua parte e questo vale, naturalmente, anche per le Istituzioni che devono lavorare costantemente ed alacremente su ciò che compete loro. E nel caso dell’Ente Comune occorre definire al più presto sgravi ed agevolazioni a favore dei cittadini, delle imprese e delle associazioni ravennati"

"Facciamo, quindi, appello al Sindaco Michele de Pascale affinché istituisca immediatamente un tavolo, che veda partecipi l’amministrazione così come i rappresentanti delle opposizioni, per valutare e predisporre tutte le misure necessarie ed urgenti per superare nel migliore dei modi questa situazione - continua Verlicchi - Già nei giorni scorsi il Sindaco, accogliendo la nostra proposta, aveva annunciato la propria intenzione di deliberare l’esenzione dal pagamento delle rette e dei pasti per le scuole comunali (per il periodo di chiusura) e lo slittamento delle scadenze delle imposte comunali, a cominciare dalla Tari. Ora é tempo che la politica ravennate dia ai ravennati dimostrazione di responsabilità e di impegno comune e noi siamo pronti a collaborare. Riteniamo, inoltre, che al suddetto tavolo ogni formazione politica debba portare le proprie proposte, al fine di delineare il quadro di interventi più adeguato in favore di Ravenna e dei ravennati. Attendiamo ora che de Pascale si esprima su questo appello di noi ravennati della lista civica La Pigna e ci auguriamo che comprenda l’importanza strategica di una tale iniziativa".