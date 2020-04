Coronavirus nelle case di riposo, la Lega: "Intervenga la Regione"

Il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, considerato l'elevato numero di anziani e operatori sanitari risultati positivi al Coronavirus, in particolare nella residenza Baccarini di Russi, ma anche in altre strutture del territorio ravennate, ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale per conoscere l'evolversi della situazione.

“La situazione dei contagiati nelle case di riposo della provincia di Ravenna è grave – dice Liverani – e mi chiedo se la Regione Emilia-Romagna sia realmente a conoscenza dell'emergenza verificatasi in particolare a Russi. Spero di conoscere i dati effettivi di tutto il territorio e auspico che siano state prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza degli anziani e dei tanti operatori sanitari che lavorano nelle strutture. La Regione deve dare assistenza e fornire dispositivi di sicurezza nei luoghi dove il rischio, come in questi casi, è maggiore".