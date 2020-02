Coronavirus, polemica su Fb: "La Lega lamenta la discriminazione dei lombardi? Chi la fa l'aspetti"

La polemica politica non scansa l'emergenza Coronavirus e corre sui social. Ad attaccare la consigliera regionale Manuela Rontini è il gruppo regionale della Lega. Rontini ha pubblicato un post Fb che linka una dichiarazione del presidente della Lombardia Attilio Fontana in cui critica la discriminazione nei confronti dei cittadini lombardi in Europa. "Siamo un'unica famiglia e ci sono Paesi che dovrebbero rivedere la loro appartenenza all'Unione dopo la discriminazione nei nostri confronti".

Protesta la Lega: "Il post pubblicato su Facebook da Manuela Rontini, nel quale la consigliera regionale del Pd commenta con un macabro “Chi la fa la aspetti” le dichiarazioni del governatore Attilio Fontana, che denunciava che “ci sono paesi dell'Unione europea stanno discriminando la Lombardia” è di cattivo gusto e irresponsabile”. Così il gruppo regionale della Lega E-R che aggiunge: “Rontini sia attivi per aiutare i faentini in questo momento delicato, anziché perdere tempo in polemiche sterili. Questo è il momento della collaborazione e delle proposte, le polemiche e l'umorismo macabro non servono a nulla e sono solo una perdita di tempo”.