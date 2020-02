Coronavirus, slitta a data da destinarsi la riunione di +Europa Ravenna

La riunione del gruppo promotore di +Europa Ravenna, prevista per martedì sera al circolo Menotti di Ravenna, è rinviata a data da destinarsi. "Aderiamo all’ordinanza Bonaccini legata alla sospensione delle attività pubbliche in Regione come forma di prevenzione per impedire il diffondersi del virus Covid19 – afferma Nevio Salimbeni, responsabile del gruppo – e per questo rinviamo la riunione in attesa dell’auspicata normalizzazione della situazione sanitaria. In questa fase è importante per tutti assumere un atteggiamento preventivo e raccordarsi con le Istituzioni".