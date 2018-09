Corsini a Salotto Blu: "Il Pd deve azzerare la propria classe dirigente"

Andrea Corsini, assessore regionale a turismo e commercio, è stato ospite di "Salotto Blu", l'approfondimento di Videoregione a cura del giornalista Marco Russomanno. Corsini, uno dei leader dem in Emilia Romagna, ha spiegato che "le statistiche relative al 2018 si stanno rivelando estremamente positivo per il turismo regionale", ma non ha nascosto "l'urgente necessità di ammodernare le infrastrutture stradali, ferroviarie, aereportuali".

Sul piano politico Corsini offre spunti di attualità: "la classe dirigente nazionale del partito è impegnata in un inutile balletto di accuse reciproche, serve azzerarla. Abbiamo bisogno non di un nome nuovo ma di un nuovo leader che sappia parlare a persone e famiglie, non ai manager delle banche e delle grandi imprese. Un popolo di sinistra esiste ancora, il Pd deve saperlo rappresentare. Dobbiamo avere coraggio, se il Pd emiliano-romagnolo saprà affrontare le prossime sfide elettorali costituirà riferimento per tutti in Italia". La trasmissione andrà in onda lunedì alle 23 e 15.