Corsini: "La Regione ha incrementato i fondi per la non autosufficienza. Ora bisogna aumentare i posti letto"

"Con l’ultima Legge di Bilancio la Regione ha aumentato le risorse del “Fondo Nazionale per la non Autosufficienza” portandolo da 449 a 460 milioni. Una cifra superiore a quella che mette a disposizione il Governo per tutte le Regioni, attraverso il Fondo Nazionale. A queste risorse vanno aggiunti i 42 milioni del riparto dello stesso Fondo Nazionale, che porterà per la prima volta il Fondo complessivo della nostra Regione a superare il mezzo miliardo di euro". E' quanto afferma l'assessore regionale uscente e candidato alle elezioni del 26 gennaio Andrea Corsini, aggiungendo che "a queste ingenti risorse verranno poi aggiunte quelle che la Regione avrà a disposizione dal ”Fondo Sociale Europeo” attraverso la prossima programmazione dei Fondi strutturali Comunitari".

"Nel Distretto Sanitario di Ravenna, come recentemente detto dal presidente della Provincia Michele De Pascale, mancano 108 posti letto per non autosufficienti over 75 - continua Corsini -. Questo dato rappresenta una criticità e un obiettivo prioritario della Regione per questo territorio. Il mio impegno, se eletto in consiglio regionale sarà quello, nei prossimi anni, di aumentare i posti convenzionati e far si che vangano realizzate nuove strutture protette per non autosufficienti, questo grazie all’aumento delle risorse che destineremo per incrementare i posti convenzionati".