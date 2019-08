Cresce il turismo a Riolo Terme: "Ora lavoriamo per sostenerlo e incentivarlo"

A Riolo Terme a maggio si registra un +16,9% negli arrivi (ma -0,3% nei pernottamenti) e a giugno un +49% negli arrivi e un +6,9% nei pernottamenti, chiudendo così il semestre con un +11,8% negli arrivi e un +1,7% nei pernottamenti. “È davvero positivo è incoraggiante il trand di crescita riportato dal nostro comune nell’anno in corso: ora occorre sostenerlo e incentivarlo anche grazie a una maggiore sinergia tra i settori traino dell’economia locale: turismo, agricoltura e cultura - dichiara Mirko De Carli, capogruppo del Popolo della Famiglia in consiglio comunale a Riolo - Per questo, come Commissione turismo del Comune, dopo il positivo primo incontro con le associazioni di categoria avvenuto in Municipio lo scorso 23 luglio convocheremo un nuovo incontro per settembre per poi realizzare il primo evento pubblico a dicembre sul tema delicato e importante dei finanziamenti europei per le aziende che operano nel settore turistico".