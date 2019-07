Criminalità e spaccio in via Gulli: Forza Nuova organizza un presidio

"Nonostante i proclami, le zone adiacenti alla stazione ferroviaria di Ravenna continuano a essere teatro di atti criminosi, delinquenza e degrado". A parlare è Desideria Raggi, coordinatrice regionale di Forza Nuova, che ha annunciato per venerdì sera un presidio alle 20.30 in via Gulli.

"Zona Gulli è diventata, di fatto, una "No go area" nella quale spaccio e criminalità fanno da padroni - insiste Raggi - A nulla contano le varie richieste dei cittadini esasperati: come sempre le istituzioni locali fanno orecchie da mercante. Più volte abbiamo evidenziato la persistente problematica nella quale versa Ravenna, ma evidentemente non c'è mai stata la volontà di intervenire seriamente per riportare la legalità. Occorre dare battaglia, alziamo il capo e scendiamo in strada a difesa della nostra identità, per tornare padroni della nostra città".