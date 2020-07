Dalle "cattive acque" di Punta Alberete ai "problemi di Marina di Ravenna": si riunisce il Consiglio comunale

Martedì pomeriggio alle 15 si riunisce il consiglio comunale, convocato in modalità di videoconferenza esclusivamente da remoto, visibile in diretta sulla pagina Facebook del Comune e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc. A inizio seduta si svolgerà la trattazione dei seguenti question time: “In cattive acque anche Punte Alberete. Mala gestione del livello idrico”; “Pitesai: tempi di approvazione ministeriale infiniti, quale futuro per il distretto energetico di Ravenna”; “Mancate risposte ai problemi di Marina di Ravenna”.

Seguiranno due informative e comunicazioni: “Informativa in merito alla concessione di contributi straordinaria ai sensi dell'art. 15 comma 5 del regolamento per la concessione di contributi nel primo semestre 2020”; “Comunicazione ai sensi dell'art. 166 comma 2 del T.U. 267/2000 e dell'art. 14 comma 3 del regolamento di contabilità-prelevamento dal fondo di riserva”.

Successivamente saranno presentate le seguenti proposte di deliberazione: “Imposta municipale propria (Imu) determinazione aliquote per l'anno 2020”; “Emergenza Covid-19. Approvazione riduzioni Tosap per l'anno 2020”; “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (Imu)”; “Versamento Imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020 determinazione situazione di non punibilità”; “Emergenza Covid-19. Determinazione dei termini di riversamento dell'Imposta di soggiorno per l'anno 2020”; “Modifiche al regolamento generale delle entrate tributarie comunali”.

Seguiranno due mozioni: “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Cassino”; “Per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Fiume Montone Abbandonato”.