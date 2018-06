Darsena, il Consiglio territoriale sospende i rapporti istituzionali con la Giunta

Il Consiglio territoriale della Darsena ha approvato lunedì a larga maggioranza, con 9 voti a favore, da parte di Lega Nord, Lista per Ravenna, Cambierà, Forza Italia e PRI, e 3 contrari, da parte di Pd e Art. 1 Mdp un ordine del giorno, proposto dal presidente Nicola Grandi di Lista per Ravenna, il quale stabilisce che, se il sindaco e la sua giunta non cambieranno atteggiamento nei suoi confronti, “sospenderà ogni rapporto istituzionale con gli uffici di gabinetto e di segreteria del sindaco e della giunta comunale, limitando il prosieguo della propria attività istituzionali ai rapporti con i soli uffici amministrativi e tecnici del Comune”. A parte il dispositivo, il consiglio Darsena è unanime sulle questioni di principio formulate nelle premesse del documento, basate innanzitutto sul “perdurante atteggiamento tenuto dall’amministrazione comunale nei confronti di questo Consiglio territoriale, che è stato continuamente ignorato dal sindaco e dalla sua giunta nella stragrande maggioranza delle situazioni e degli eventi pubblici/partecipativi che si sono svolti sul suo territorio”.

Pur tenendo conto che “sovente gli eventi di cui sopra sono organizzati da realtà private, che in buona fede non coinvolgono il consiglio territoriale per ragioni di opportunità o di mancata conoscenza, è pur vero – afferma l’ordine del giorno - che spetterebbe all’amministrazione, nel rispetto dei reciproci ruoli, coinvolgere anche il Consiglio territoriale non solo in quanto di natura pubblica, ma anche per l’aspetto progettuale”. Dall’aver constatato “con amarezza come questo non avvenga praticamente mai, mentre il coinvolgimento del Consiglio stesso rimane limitato ai casi irrinunciabili (ma spesso inutili) di espressioni di pareri talvolta assolutamente assurdi e inaffrontabili” è discesa la volontà, dichiarata nell’ordine del giorno, in caso del “perdurare di tale atteggiamento, di assumere iniziative, anche drastiche, a tutela del ruolo e delle incombenze assegnate a questo consesso dallo Statuto e dal Regolamento del Comune di Ravenna”.