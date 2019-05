Elezioni europee e comunali: affluenza in forte crescita rispetto al 2014

Cresce l'affluenza alle urne rispetto al 2014 in provincia di Ravenna. Nei 14 comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco, il dato alle 19 è stato del 58,30%. A Cervia ha votato il 56,11%, ad Alfonsine il 59,71%, Bagnacavallo 59,52%, a Brisighella 58,41%, a Casola il 61,05%, a Castel Bolognese il 61,19%, a Conselice il 55,71%, a Cotignola il 57,38%, a Fusignano il 61,61%, a Lugo il 58,14%, a Massa Lombarda il 55,45%, a Russi il 59,95%, a Sant'Agata sul Santerno il 59,01%, a Solarolo il 60,24%. Per quanto riguarda le elezioni europee, a livello provinciale è stata del 54,62%, rispetto al 51,02% del 2014. A Ravenna ha votato il 50,57%, mentre a Faenza il 52,45%.

Così alle 12

In provincia di Ravenna l'affluenza per le europee alle 12 era del 21,81% contro il 23,73% del 2014. Nel capoluogo bizantino aveva votato appena il 19,66% (21,95% il precedente). Più "calda" l'affluenza nei comuni dove si rinnova l'amministrazione comunale. A livello provinciale, per le comunali, aveva votato il 24,07%. A Cervia si era presentato alle urne il 22,99%, ad Alfonsine il 26,82%, a Bagnacavallo il 25,06%, a Brisighella il 25,02%, a Casola Valsenio il 29,12%, a Castel Bolognese il 25,54%, a Conselice il 24,17%, a Cotignola il 23,95%, a Fusignano il 27,40%, a Lugo il 22,01%, a Massa Lombarda il 21,14%, a Russi il 24,08%, a Sant'Agata il 24,69% e a Solarolo il 27,54%.

Elezioni europee, il dato alle 19

ALFONSINE 60,45

BAGNACAVALLO 60,59

BAGNARA DI ROMAGNA 54,82

BRISIGHELLA 59,66

CASOLA VALSENIO 61,97

CASTEL BOLOGNESE 62,02

CERVIA 57,43

CONSELICE 56,67

COTIGNOLA 58,44

FAENZA 52,45

FUSIGNANO 62,56

LUGO 59,15

MASSA LOMBARDA 56,76

RAVENNA 50,57

RIOLO TERME 52,51

RUSSI 60,74

SANT'AGATA SUL SANTERNO 60,48

SOLAROLO 61,25