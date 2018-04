Dati positivi per il rendiconto del 2017 del Comune di Cervia: "Continueremo a investire"

La giunta di Cervia in questi giorni sta lavorando agli atti per l'approvazione in consiglio comunale del bilancio consuntivo 2017 e ai tanti allegati previsti per legge. Fra questi anche i parametri di riferimento per effettuare l’analisi degli scostamenti tra indicatori a previsione e indicatori a consuntivo. Per primo l'incidenza sulle entrate correnti delle spese “rigide”, cioè difficilmente comprimibili, come i costi di personale e i costi per debiti (“interessi passivi e rimborso prestiti”). "Il confronto fra i valori indicati a preventivo e quelli a consuntivo evidenzia un -4,6% - spiegano dal Comune - Inoltre c'è un minor impatto del costo totale del personale procapite, cioè rispetto alla popolazione residente, rispetto a quanto stimato, pari a -10,13 %. Positivo anche il rapporto tra interessi pagati sul debito ed entrate, in netto miglioramento anche per effetto dell'operazione di estinzione anticipata effettuata lo scorso anno (senza spese e penali) che ha ridotto lo stock di debito da mutui sul quale calcolare gli interessi da corrispondere alla banche mutuanti (-6,83%). In netto miglioramento rispetto alla previsione iniziale, con un +24,8 %, l'incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive quindi migliora la capacità dell’Ente di acquisire entrate esterne (finanziamenti europei, nazionali e regionali) in corso d’anno rispetto alla previsione di bilancio. Sugli investimenti, sale di ben 78,5% rispetto al preventivo la quota pro capite di contributi esterni agli investimenti. Il forte rialzo è dovuto anche all'effetto dei corposi contributi concessi nel 2016 dalla Regione Emilia-Romagna per la sistemazione del Magazzino Darsena (2,8 milioni di euro) che va “spalmato” negli anni. Sale anche dell'84,35% la quota di investimenti complessivi finanziati da spesa corrente, anche per l'effetto delle risorse in aumento derivanti dall'applicazione delle sanzioni per codice della strada a bilancio, per la parte vincolata destinata agli investimenti. Infine un +16,26% che incide direttamente su privati e imprese: lo “smaltimento” dei debiti commerciali nati nell'esercizio ma anche negli esercizi precedenti. I due indicatori infatti, misurano il netto miglioramento della capacità del Comune di Cervia di pagare i debiti commerciali con i propri fornitori, in parte dovuto all'attuazione delle norme sul pareggio di bilancio in sostituzione di quelle sul patto di stabilità che rendevano più problematici i pagamenti degli investimenti.

"ll bilancio dell'ente è l'atto politico per eccellenza anche se molto tecnico - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore al bilancio Rossella Fabbri - La valutazione degli obiettivi e dei risultati è stata positiva, come testimonia il rendiconto 2017. Siamo quindi riusciti a realizzare gli obiettivi e progetti che ci eravamo prefissati, reperendo risorse anche all'esterno, mantenendo le aliquote fiscali di competenza comunale (Imu ed Irpef) invariate già da alcuni anni. Stiamo e continueremo a lavorare per realizzare investimenti e innovare, sulla costa e nel forese, mantenendo invariati tutti i servizi alla comunità e cercando dove possibile di migliorare per garantire una sempre migliore qualità della vita per i nostri concittadini".