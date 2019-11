Davide Ranalli si dimette da presidente dell'Unione della Bassa Romagna: "Gesto di onestà intellettuale"

Davide Ranalli ha rassegnato le dimissioni, in maniera irrevocabile, da Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L'annuncio non è ancora stato ufficializzato - probabile che ciò venga fatto mercoledì sera, in occasione del Consiglio dell'Unione - ma è già stato comunicato ai sindaci e al segretario generale dell'Unione Marco Mordenti. Ranalli era stato eletto presidente nel luglio scorso.

"In questi giorni ho meditato molto sulla possibilità di proseguire la mia esperienza da Presidente di questo importante ente, cercando di determinare un equilibrio certamente doveroso tra gli interessi di Lugo e quelli dell'Unione. La politica è senza dubbio per me un aspetto rilevante, ma prima degli incarichi, seppur prestigiosi, vengono i bisogni e le ambizioni dei tanti cittadini che mi hanno dato la loro fiducia. In primis verrà sempre la mia comunità, quella di Lugo. Questa decisione, frutto di una profonda riflessione, la ritengo anche un gesto di onestà intellettuale nei confronti dell'Unione e della sua struttura, fatta da tanti dipendenti volenterosi che sono, nonostante tutte le difficoltà, l'asse portante di questo ente. L'Unione, mai come oggi, necessita di essere coordinata e non presieduta".