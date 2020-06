Zingaretti nomina Ranalli responsabile nazionale Pd per i piccoli Comuni

Importante riconoscimento per il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che mercoledì sera è stato nominato responsabile nazionale del Partito Democratico per i piccoli Comuni dal segretario Pd Nicola Zingaretti. "Una nomina inaspettata - commenta il primo cittadino lughese - ma che mi riempie di grande orgoglio e soddisfazione. Da oggi, oltre che per la mia comunità, metterò le mie competenze e la mia esperienza acquisita sul campo a disposizione del mio partito a livello nazionale. Lavorerò in squadra, come ho sempre fatto, per dare una mano al mio partito a radicarsi e a prendersi cura delle città e delle persone che le vivono".



