De Carli (Popolo della Famiglia) nominato nelle commissioni Anci

È ufficiale da martedì l’ingresso di Mirko De Carli, consigliere comunale capogruppo a Riolo Terme e coordinatore nazionale Alta Italia per il Popolo della Famiglia, all’interno delle commissioni “Politiche istituzionali e riforme” - “Politiche comunitarie e rapporti con organismi ue ed extra ue” e “Città portuali” dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani).

“Cercherò di portare i problemi delle famiglie all’interno di questa importante istituzione repubblicana come lo sto facendo da eletto nel mio territorio - commenta De Carli - Mi occuperò di Europa e Porti in particolare, due temi che ho messo al centro anche della mia candidatura alle europee. Credo che la prima sfida sia ridare centralità ai comuni nel loro ruolo strategico di presidio dei bisogni dei cittadini. Per farlo occorre una sempre maggiore riqualificazione della spesa pubblica e una visione dei servizi sociali erogati che parta dall’applicazione concreta del principio di sussidiarietà".