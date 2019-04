De Pascale al Quirinale per incontrare il presidente Sergio Mattarella

La revisione della riforma delle Province e il rilancio degli investimenti a partire dai territori. Questi i temi che il Presidente dell’Unione delle province italiane Michele de Pascale mercoledì ha portato all’attenzione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’incontro al Quirinale con anche il Direttore Generale, Piero Antonelli.

"L’incontro è stata l’occasione per informare il Presidente rispetto alle proposte che l’Upi sta portando avanti nel Tavolo per la revisione istituzionale delle Province – commenta de Pascale - a partire dalla necessità di consolidare le funzioni assegnate a queste istituzioni e dalla urgenza di rivedere il sistema di elezione. Ma abbiamo anche voluto consegnare al Presidente Mattarella i nostri dossier con il contributo che siamo pronti a mettere in campo per assicurare la messa in sicurezza delle strade, dei ponti e delle scuole superiori e rilanciare gli investimenti. Il Presidente Mattarella si è mostrato pienamente consapevole della importanza delle questioni che abbiamo posto, per la cui soluzione, ne siamo certi, potremo contare sulla sua attenzione. A margine dell'incontro e dei tanti temi istituzionali trattati, poi, il Presidente ha espresso parole di grande affetto verso la nostra Ravenna unitamente a un ricordo commosso di Benigno Zaccagnini, di cui ricorre quest'anno il trentennale della scomparsa, e a un vivo interesse per le prossime celebrazioni dantesche".