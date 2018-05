De Pascale è il nuovo Presidente regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani

Giovedì mattina l'assemblea dei Sindaci dell'Emilia-Romagna aderenti all'Anci, associazione nazionale comuni italiani, ha eletto all'unanimità con voto palese Michele de Pascale Presidente di Anci Emilia-Romagna. L'elezione del nuovo presidente segue la conclusione del secondo mandato del Sindaco di Imola, Daniele Manca, eletto Senatore il 4 marzo, che ha guidato l'associazione per 8 anni. L'assemblea si è svolta a Bologna presso la sede del Quartiere Navile ed è stata convocata da Fabio Fecci, Sindaco di Noceto e Vice-Presidente Vicario di Anci Emilia-Romagna che dalle dimissioni di Manca a fine gennaio fino ad oggi ha guidato l'Associazione.

In Emilia-Romagna l'Associazione Nazionale Comuni Italiani è una grande realtà: associamo 315 Comuni su 331, pari al 95% dei Comuni della nostra Regione. Anci Emilia-Romagna intende assicurare pari rappresentanza ai 55 Comuni sopra i 15.000 abitanti, ai 137 Comuni fra i 15.000 e i 5.000 abitanti, ai 139 piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, alle 43 Unioni dei Comuni, alla città metropolitana di Bologna. E daremo la necessaria attenzione ai nostri 125 Comuni Montani. Anci proseguirà inoltre il proprio impegno a sostegno dei Comuni del cratere del terremoto 2012 insieme alla Regione.

"A livello nazionale i temi da sottoporre al Parlamento sono principalmente due: l’autonomia fiscale, riprendendo il filo delle proposte bruscamente interrotto quando si è archiviata la local tax, e l’autonomia regolamentare, in primo luogo per sburocratizzare - ha spiegato De Pascale nel suo discorso - Naturalmente sosteniamo la proposta di Anci Nazionale dal titolo "Liberiamo i Sindaci”. Avanziamo questi temi non per noi ma perché i Comuni possano sostenere la ripresa dell'economia e dell'occupazione e assicurare una rete adeguata di servizi alla persona. Naturalmente sosteniamo anche l'iniziativa di legge popolare per l'educazione civica nelle scuole lanciata nei giorni scorsi. Anci Emilia-Romagna sostiene con forza l'iniziativa della Regione per ottenere più poteri in base all’articolo 116 della Costituzione. Se questo progetto andrà in porto come noi auspichiamo, sarà l'occasione per migliorare ancora l'assetto istituzionale (Comuni, Unioni, Province, Aree Vaste) e per rafforzare anche qui l’autonomia fiscale e regolamentare degli enti territoriali".

"Il secondo versante di grande rilievo è il positivo lavoro con la Regione Emilia-Romagna che riguarda l'attuazione Patto per il Lavoro - prosegue il primo cittadino ravennate - Una delle prime iniziative che assumerò è la richiesta di un incontro con l'Assessore Sergio Venturi sul tema dell'accreditamento, come è stato deciso nell'ultima riunione della nostra Commissione welfare su proposta del Sindaco di Carpi Alberto Bellelli, nostro responsabile welfare. In questi 8 anni l'Anci Emilia-Romagna guidata da Daniele Manca - che ringrazio a nome di tutti i Sindaci - ha svolto in maniera molto efficace la propria azione associativa: ha realizzato la positiva fusione con Lega Autonomie, scelta che ci sollecita a proseguire sulla strada di unitarietà delle forme associative degli Enti territoriali; ha operato una razionalizzazione del proprio bilancio, come dimostra la decisione di trasferirci in una nuova sede che ci farà risparmiare il 40% delle spese all'anno. Infine ringrazio il Sindaco di Noceto Fabio Fecci che continuerà a collaborare con noi nel ruolo di Vice-Presidente Vicario, e tutti i Sindaci e Assessori della regione che offrono la loro collaborazione alla vita della nostra Associazione".