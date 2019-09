De Pascale fa gli auguri a Conte per il nuovo Governo: "La vera sfida è crescere"

Dopo la formazione del nuovo Governo, il sindaco Michele de Pascale ha espresso i suoi auguri a Giuseppe Conte e al resto della squadra. "Buon lavoro al presidente del consiglio Conte per questa sua seconda esperienza al Governo del nostro Paese. Come per il precedente Governo le profonde differenze fra le forze politiche spaventano, rispetto alla stabilità e alla capacità di azione concreta. Non possiamo che augurarci che i limiti degli ultimi governi siano da monito, per tutti. Per quel che riguarda la nostra città sono ottime le notizie che provengono dalla Cultura, con Dario Franceschini, e dalle Infrastrutture, con Paola De Micheli, due persone competenti che sono molto consapevoli delle potenzialità di Ravenna. Una grande incognita rimane invece sull'asse Sviluppo Economico e Ambiente. Il precedente Governo Lega-M5S ha completamente fallito nel mettere in campo una strategia di sviluppo sostenibile, diviso fra chi negava l'emergenza climatica e chi, invece, predicava una decrescita tutt'altro che felice. Qui si giocherà la vera sfida: crescere redistribuendo ricchezza e nel pieno rispetto dell'ambiente, ma crescere”.