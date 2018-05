Dibattito politico-culturale: anche a Ravenna il circolo del movimento di idee "Nazione Futura"

Sabato 19 maggio alle 11 all'Hotel Nh in Piazza Mameli 1 si terrà l'evento "Idee per la Romagna del Futuro" per lanciare il nuovo circolo territoriale di Nazione Futura - Ravenna. "Nazione Futura è un movimento di idee nato nella primavera del 2017 con l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale e l’aggregazione di varie anime della società civile accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l’Italia attraverso idee e proposte concrete - spiegano gli organizzatori - L’attività del think tank si struttura attraverso la pubblicazione di un trimestrale cartaceo di approfondimento politico, economico e culturale con cadenza trimestrale e un quotidiano online. Inoltre promuove l’organizzazione di convegni, presentazioni di libri collaborando con associazioni, centri studi, movimenti culturali in tutto il territorio nazionale. L’attività di Nazione Futura si è consolidata nelle ultime settimane con l’apertura di circoli territoriali in varie città italiane tra cui Cesena e Reggio Emilia".

Responsabile del circolo ravennate è Franco Battafarano, viceresponsabile Michele Moretta. Spiega Battafarano: "La volontà di dar vita a un circolo di Nazione Futura a Ravenna nasce dal fatto che credo sia un progetto utile per i cittadini per fare convergere le idee che poi vengono filtrate, ragionate e smistate agli organi politici competenti. Uno spazio che faccia da cassa di risonanza alle idee e ai pensieri, un circolo nato con questa mission può solo fare del bene per la nostra città". Oltre ai reponsabili territoriali parteciperanno al primo evento l'ideatore di Nazione Futura Francesco Giubilei, il deputato Galeazzo Bignami e il membro del Cda della Rai Giancarlo Mazzuca.