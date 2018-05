Dibattito sul Comitato antifascista: "Polemica insulsa". Forza Nuova: "Il futuro siamo noi"

Continua a fare discutere, da più parti, la lettera inviata dal sindaco per la promozione di un incontro volto alla costituzione di un Comitato antifascista a Ravenna. "L'insulsa polemica sulla costituzione del Comitato evidenzia ancora una volta la pochezza della destra politica ravennate, quando si tratta di fascismo e antifascismo - commenta Andrea Maestri di Possibile - Non si rendono conto di quanto è in corso in tutto l'Occidente e in Europa, e cioè una pericolosa manovra revanscista e neo-nazifascista a largo raggio denunciata anche dal segretario generale dell'Onu - documentata da più associazioni come la Consulta provinciale antifascista di Ravenna - che va contrastata da tutte le forze democratiche in tutti i territori".

Di ben altra opinione è invece Alberto Ferrero, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia: "È letteralmente paradossale che il sindaco di Ravenna consideri una priorità per la nostra città l’istituzione di un comitato antifascista. Si cerca di ricostituire una parvenza di coesione fra i vari gruppi che costituiscono o costituivano la sinistra con uno dei temi considerati unificanti, vale a dire l’antifascismo. Tuttavia se è comprensibile che un movimento in totale crisi di identità cerchi, seppure annaspando, di rimanere a galla, non è per niente giustificabile l’uso strumentale che viene fatto delle istituzioni al fine di salvaguardare un interesse che più di parte non potrebbe essere. E' ridicolo - e questo dimostra il totale scollamento esistente fra una certa politica e la società - che ci sia qualcuno che realmente ritenga che il problema di Ravenna sia il fascismo. Tuttavia, paradossalmente, potremmo anche auspicare che l’amministrazione continui con iniziative del genere, poiché se andrà avanti così anche a Ravenna avremo più comitati antifascisti che elettori del Pd". "Cari 'compagni', fatevene una ragione - commentano ironici da Forza Nuova - il futuro siamo noi. Tenetevi i vostri miti artefatti di un passato che avete manipolato, e tenetevi ben stretti. La risata che vi seppellirà sarà travolgente".