Passaggio di testimone in consiglio per la Lega: Nicola Pompignoli subentra a Rosanna Biondi

"Passaggio di testimone" all'interno del gruppo della Lega in consiglio comunale a Ravenna. Alla consigliera Rosanna Biondi infatti, che ha rassegnato le dimissioni per motivi famigliari, subentrerà Nicola Pompignoli. Durante la seduta consiliare di martedì verrà trattata la proposta di deliberazione per l'esame della condizione di eleggibilità di Pompignoli.

"All’amica Rosanna vanno i miei più affettuosi ringraziamenti per l’attività svolta come consigliere comunale e per la disponibilità a continuare ad occuparsi di cultura, arte e ambiente per la Lega di Ravenna - commenta il segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone - I migliori auguri anche a Nicola, classe 1989, laureato in giurisprudenza e praticante avvocato che si è particolarmente occupato in questi anni di sicurezza e immigrazione”.