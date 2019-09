Don Ciotti ospite alla Festa dell'Unità: "Dobbiamo combattere la povertà"

Prosegue ‘Riaccendiamo l’Italia. Verde, giusta e competitiva’, la Festa nazionale dell’Unità in corso al Pala De André di Ravenna. Mercoledì sera in sala Benigno Zaccagnini alle 20 è salito sul palco Don Ciotti, intervistato da Toni Mira nel dibattito "Costruiremo giustizia e dignità in questo mondo solo quando...". "Oggi più che mai è necessario non dimenticarci che è la cultura che dà la sveglia alle coscienze" ha detto Don Ciotti, lanciando poi un messaggio al nuovo Governo sulla necessità dell'apertura dei porti e sulla lotta alla povertà. A seguire il dibattito sulle imprese, mentre sul palco centrale si è esibito Gino Paoli in concerto.