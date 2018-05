Dopo l'incidente mortale il 'caso sicurezza' di via Baiona arriva in Consiglio

L'incidente mortale avvenuto domenica sera, quando un marinaio 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada insieme a due colleghi, ha riportato l'attenzione sulla sicurezza di via Baiona. Dopo la richiesta di interventi per aumentare la sicurezza della strada da parte dell'esponente sindacale Giuseppe Limantri, il consigliere comunale di Lega Nord Gianfilippo Nicola Rolando ha presentato un question time di "Richiesta di intervento immediato sulla strada Baiona".

"Come residente di Marina Romea ho segnalato personalmente, più volte, alle forze dell'ordine la presenza di pedoni al buio sul ciglio della strada nello stesso senso di marcia, andando contro le norme che consigliano la circolazione dei pedoni sul ciglio opposto di marcia per poter vedere e magari evitare le macchine che sopraggiungono frontalmente - spiega il consigliere d'opposizione - La strada, oltre che da portuali, è frequentata da turisti e residenti e la stessa strada in sè non rappresenta un collegamento sicuro alla città per ciclisti e pedoni, in primis, oltre che per le auto che all'ultimo di notte devono schivare pedoni e ciclisti nel buio".

L'esponente del Carroccio chiede quindi "un intervento di somma urgenza per l'installazione in prima battuta di una segnaletica che indichi la circolazione pedonale nel senso opposto di marcia, l'impegno a un progetto condiviso di messa in sicurezza della strada che unisca attraverso un percorso ciclo pedonale Porto Corsini e l'inizio della ciclo pedonale di via Cimitero".