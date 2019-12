Dopo le sardine nascono i "sardoni": genitori e nonni in piazza a fianco dei giovani

Dopo le sardine, i "sardoni". Il capogruppo in consiglio comunale di Ama Ravenna Daniele Perini, da sempre molto attivo sui temi degli anziani, ha lanciato il nuovo movimento di genitori e nonni che si riconoscono nello spirito del movimento dei più giovani delle sardine. Venerdì 10 gennaio alle 17 alla Sala Buzzi, in via Berlinguer 11 di fronte alla Questura, Perini presenterà il movimento alla città.

"I sardoni vogliono valorizzare il ruolo di una terza età sempre più prolungata e quindi chiamata a essere responsabile dell’ambiente sociale e politico nel quale vivere - spiega il consigliere - Si tratta di una vera volontà di empowerment dello status di cittadino. Se ne discuterà con Stefano Bonaga che coopera con le sardine di Bologna".