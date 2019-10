Doppia mozione de La Pigna: "Intitolare un luogo pubblico a Vincenzo Muccioli"

"Vincenzo Muccioli ha fatto del bene a Ravenna e Ravenna lo deve testimoniare". La Pigna ha presentato due specifiche mozioni al sindaco Michele De Pascale: in una si chiede che "venga realizzato un articolato progetto di prevenzione del disagio giovanile e della prevenzione dell’uso di droghe, promosso dal Comune, e che veda coinvolte, costituendone poi la rete, tutti i soggetti che si occupano della formazione, della crescita e dell’educazione dei giovani: scuole, parrocchie, società sportive, associazioni giovanili e non ed enti. La mozione chiede, inoltre, la realizzazione di una grande campagna informativa contro l’uso di droghe e di sostanze psicotrope.". Nell'altra chiede al primo cittadino "di intitolare un luogo, una strada o un edificio pubblico alla memoria di Vincenzo Muccioli, fondatore e guida di San Patrignano, la più grande comunità di recupero del mondo". "Sono diverse centinaia i ragazzi ravennati che sono stati recuperati in modo del tutto gratuito, sia per le famiglie sia per il sistema sanitario regionale, e reinseriti nella società - viene rimarcato -. Riteniamo, pertanto, doveroso che Ravenna ricordi la figura e l’opera di Vincenzo Muccioli intestandogli o una strada, una piazza, un parco o una struttura comunale".