Due anni di giunta De Pascale: ciò che è stato fatto e le sfide per il futuro

A quasi due anni esatti dalla sua elezione a sindaco di Ravenna, avvenuta il 19 giugno 2016, torna anche quest'anno l'appuntamento con Michele de Pascale e la sua giunta per fare il punto sull'ultimo anno di mandato e sulle prossime sfide per la città. Quest'anno l'appuntamento si "sdoppia": mercoledì 20 giugno alle 19.30 si svolgerà una cena al ristorante La Campaza, mentre giovedì 21 alle 18 l'incontro si terrà in Sala d'Attorre in via Ponte Marino. Per informazioni e prenotazione della cena info@micheledepascale.it, 3703168513.