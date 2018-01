"Duecentomila euro per attrezzature e ricambi per i vigili del fuoco"

Il consigliere regionale del Pd Gianni Bessi ha proposto e ottenuto, insieme ad alcuni colleghi del PD, di modificare il Bilancio regionale 2018/2020 allo scopo di “assicurare manutenzioni straordinarie e ricambi alle attrezzature dei vigili del fuoco volontari”, attraverso un emendamento votato in Aula. “L’utilizzo di mezzi e particolari attrezzature permettono ai vigili del fuoco di agire velocemente ed in sicurezza - spiega il consigliere Bessi - In questi ultimi anni la nostra Regione ha dovuto affrontare molte situazioni impreviste dovute a calamità e maltempo: aver aumentato le risorse al sistema di protezione civile per l’esercizio 2018 di 200.000 euro è stato un atto doveroso e giusto”, ha concluso Bessi.