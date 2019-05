E' la 'Festa d'Europa': tre giorni di dibattiti e buona cucina

Giovedì, venerdì e sabato si svolgerà a Punta Marina Terme, in viale dei Navigatori 33, la Festa d’Europa. Tre giorni dedicati all'Europa con dibattiti e buona cucina nel cortile del circolo del Pd, in occasione della ricorrenza nata per celebrare la pace e l'unità nelle istituzioni europee.

Si parte giovedì 9 maggio, alle ore 19, con un incontro con la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e candidata PD alle elezioni europee, Elisabetta Gualmini. Si prosegue venerdì 10 maggio alle ore 18 con un appuntamento con Isabella De Monte, anch’essa candidata PD alle elezioni europee e deputata al Parlamento europeo. Infine sabato 11 maggio, alle ore 18, sarà la volta di Paolo De Castro, candidato PD alle elezioni europee e attualmente Primo Vice Presidente della Commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo. Il ristorante aprirà tutte le sere alle ore 19, proponendo cucina romagnola e specialità di pesce. L’evento è organizzato dai Circoli del Partito Democratico del mare: Punta Marina Terme, Lido Adriano - Lido di Dante, Marina di Ravenna.