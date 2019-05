Seggi chiusi, partito lo spoglio delle schede europee: la diretta

Seggi chiusi alle 23. Domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre 14 Comuni del ravennate sono stati chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in Consiglio comunale. A urne chiuse si procederà subito allo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizierà lunedì alle 14 - a Sant'Agata sul Santerno, tuttavia, è già praticamente certa la vittoria di Enea Emiliani, unico candidato. L'affluenza alle urne è calata in serata dopo un impennata nel pomeriggio. In attesa dei dati locali, a livello nazionale la Lega è il primo partito e vola oltre il 30%, mentre il Movimento 5 Stelle ha subìto un crollo. Il Pd diventa il secondo partito.

La diretta

Ore 01.42 DATO EUROPEE DI RAVENNA - Dopo 66 sezioni scrutinate su 165, Pd al 32,89% Lega 31,22%, M5S 14,33%, Forza Italia 5,25%, FdI 4,27%, +Europa 4,00%, Europa Verde 2,80%, La Sinistra 1,89%, Partito Comunista 1,28%

Ore 01.19 DATO EUROPEE DI RAVENNA - Dopo 29 sezioni scrutinate su 165, Pd al 32,21% Lega 32%, M5S 14,09%, Forza Italia 5,55%, FdI 4,45%, +Europa 3,86%, Europa Verde 2,71%, La Sinistra 1,8%, Partito Comunista 1,41%

Ore 01.16 - Nuova proiezioni Swg per La7: la Lega guida col 34,1%, segue il Pd al 22% e il M5S al 18%. Forza Italia è all'8,5%, FdI al 6,4%. La copertura è del 46%. Stima dei seggi: Lega 28, Pd 18, M5S 15, Forza Italia 6, FdI 5 e Svp 1

Ore 1.12 - Parla Zingaretti: "Lista unitaria possibilità per voltare pagina e aprire una fase nuova. Siamo molto soddisfatti dell'esito. La lista unitaria è stata una scelta vincente. Il governo italiano esce ancora più fragile dalle divisioni interne. Sono evidenti e palesi le difficoltà. Useremo la forza di questo risultato per costruire un piano per l'Italia fondato sulla crescita, sviluppo, lavoro e giustizia sociale. La sfida è quella di costruire un'alternativa a Salvini che esce come un vero leader di un governo immobile e pericoloso"

Ore 01.07 - Dopo 895 sezioni scrutinate su 4522 in Emilia Romagna, Lega al 33,96%, Pd 30,66%, M5S 12,52%, Forza Italia 5,99%, FdI 4,79%, +Europa 3,84%, Europa Verde 3,05%, La Sinistra 2,06%, Partito Comunista 1,08%

Ore 01.05 DATO PROVINCIALE - In provincia di Ravenna, dopo 54 sezioni scrutinate su 399 Pd in testa al 35,01%, Lega 31,85%, M5S 12,46%, Forza Italia 5,49%, FdI 4,05%, +Europa 3,17%, Europa Verde 2,62%, La sinistra 1,78%, Partito comunista 1,38%

Ore 00.56 - Parla Salvini: "Ci credevo prima del voto e ci credo. I dati ci danno ragione. La festa dura pochi minuti perchè l'Italia ci ha dato una responsabilità. Siamo primo partito in tante città. E ci metteremo più energia. Siamo primo partito in tante città. E ci metteremo più energia. Ho subìto attacchi quotidiani e vergognosi. Ma la vita reale è più forte di quella virtuale. Il mio avversario era la sinistra. Gli alleati di governo sono amici. Torneremo a governare serenamente. Applicheremo tutti i temi in sospeso. Sarà un periodo economico complicato.

Ore 00.54 DATO EUROPEE DI RAVENNA - Dopo 12 sezioni scrutinate su 165, Pd al 32,5% Lega 32,39%, M5S 14,86%, Forza Italia 5,29%, FdI 4,24%, +Europa 3,58%, Europa Verde 2,42%, La Sinistra 1,53%, Partito Comunista 1,40%

Ore 00.45 - Dopo 488 sezioni scrutinate su 4522 in Emilia Romagna, Lega al 33,82%, Pd 30,89%, M5S 12,12%, Forza Italia 5,75%, FdI 4,81%, +Europa 4,11%, Europa Verde 3,18%, La Sinistra 2,23%, Partito Comunista 1,11

Ore 00.35 - Seconda proiezione Rai: la Lega è al 30 per cento. Il Pd al 21,8, mentre il M5S al 20,7. Forza Italia è al 9,8, Fratelli d'Italia al 6, + Europa al 3,7. Europa Verde al 2,4, La Sinistra all'1,8

Ore 00.34 - Dopo 313 sezioni scrutinate su 4522 in Emilia Romagna, Lega al 34,91%, Pd 29,65%, M5S 12,09%, Forza Italia 5,88%, FdI 4,89%, +Europa 4,22%, Europa Verde 3,18%, La Sinistra 2,08%, Partito Comunista 1,12

Ore 00.29 - Dopo 232 sezioni scrutinate su 4522 in Emilia Romagna, Lega al 34,04%, Pd 30,71%, M5S 11,69%, Forza Italia 5,71%, FdI 4,88%, +Europa 4,43%, Europa Verde 3,24%, La Sinistra 2,28%, Partito Comunista 1,11

Ore 00.28 DATO PROVINCIALE - In provincia di Ravenna, dopo 14 sezioni scrutinate su 399 Pd in testa al 34,19%, Lega 31,13%, M5S 11,85%, Forza Italia 5,72%, FdI 4,7%, +Europa 3,89%, Europa Verde 2,79%, La sinistra 2,17%, Partito comunista 1,21%

Ore 00.24 - Dopo 156 sezioni scrutinate su 4522 in Emilia Romagna, Lega al 32,89%, Pd 31,96%, M5S 11,52%, Forza Italia 5,46%, FdI 4,73%, +Europa 4,46%, Europa Verde 3,46%, La sinistra 2,53%, Partito Comunista 1,11%

Ore 00.22 - Nuova proiezione Swg per La7. La Lega guida col 33,1%, segue il Pd al 21,7% e il M5S al 19,0%. Forza Italia è all'8,5%, FdI al 6,3%. La copertura è del 18%

Ore 00.20 - In provincia di Ravenna, dopo 6 sezioni scrutinate su 399 Lega al 37,13%, Pd 30,54%, M5S 11,75%, Forza Italia 5,16%, FdI 3,98%, Europa Verde 2,81%, +Europa 2,76%, La sinistra 2,04%

Ore 00.17 - Dopo 62 sezioni scrutinate in Emilia Romagna, Lega al 41,73%, Pd 26,28%, M5S 11,84%, Forza Italia 5,60%, FdI 4,59%, +Europa 2,95, Europa Verde 2,57%

Ore 00.12 - Le proiezioni nazionali: secondo la prima proiezione Rai, la Lega è al 30%. Il Pd al 21,3. Il M5S è al 20,2. Forza Italia è al 10, Fratelli d'Italia al 6, + Europa al 3,9. Secondo la prima proiezione Swg per La7, Lega guida col 32%, segue il Pd al 21,7% e il M5S al 19,6%. Forza Italia è all'8,6%, FdI al 6,2%. La copertura è del 13%

Ore 00.11 - Per le comunali a Castel Bolognese ha votato il 73,63% (nel 2014 il 71,88%)

Ore 00.10 - Iniziato lo scrutinio: dopo 37 sezioni scrutinate in Emilia Romagna, Lega al 40,61%, Pd 27,42%, M5S 11,96%, Forza Italia 5,25%, FdI 4,50%, +Europa 2,85, Europa Verde 2,81%

Ore 00.09 - Per le europee a Faenza ha votato il 64,50% (nel 2014 il 66,90%)

Ore 00.05 - Per le europee ad Alfonsine ha votato il 70,96% (nel 2014 il 76,84%), a Castel Bolognese il 74,62% (nel 2014 il 72,42%), a Lugo il 72,72% (nel 2014 il 75,68%)

Ore 00.04 - Prime proiezioni: Lega al 32%

Ore 00.03 - Per le comunali ad Alfonsine ha votato il 70,06% (nel 2014 il 76,12%), a Lugo il 71,48% (nel 2014 il 74,69%)

Ore 23.51 - DATO DEFINITIVO DI RAVENNA PER LE EUROPEE: 63,67% (nel 2014 66,81%)

Ore 23.50 - Per le europee mancano i dati di Alfonsine, Castel Bolognese, Faenza, Lugo e Ravenna. Per le comunali mancano i dati di Alfonsine, Castel Bolognese e Lugo

Ore 23.45 - Per le comunali a Cervia ha votato il 67,19% (nel 2014 il 72,26%)

Ore 23.42 - Per le europee a Brisighella ha votato il 73,54% (nel 2014 il 75,22%), a Cervia il 68,56% (nel 2014 il 73,30%), a Cotignola il 71,97% (nel 2014 il 76,20%), a Fusignano il 72,17% (nel 2014 il 74%), a Russi il 73,52% (nel 2014 il 75,41%)

Ore 23.38 - Per le comunali a Brisighella ha votato il 71,95% (nel 2014 il 73,93%), a Cotignola il 69,94% (nel 2014 il 74,78%), a Fusignano il 71,06% (nel 2014 il 73,33%), a Russi il 72,64% (nel 2014 il 74,61%)

Ore 23.34 - Secondo Exit Poll di Swg per La7: la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27,5 e il 30,5%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 24%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 19,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8,5 e il 10,5% e quinto Fratelli d’Italia tra il 4,5 e il 6,5%

Ore 23.31 - La Lega vince e sfiora il 30%, il Pd diventa il secondo partito e il Movimento 5 Stelle diventa così la terza forza alle elezioni europee. Questo l’esito dei primissimi exit poll

Ore 23.29 - Per le europee a Solarolo ha votato il 75,07% (nel 2014 il 76,61%)

Ore 23.27 - Per le comunali a Bagnacavallo ha votato il 70,6% (nel 2014 il 75,17%), a Conselice il 65,94% (nel 2014 il 72,96%), a Massa Lombarda il 65,32% (nel 2014 il 73,85%)

Ore 23.22 - Per le europee a Bagnacavallo ha votato il 71,87% (nel 2014 il 76,01%), a Casola Valsenio il 77,42% (nel 2014 il 75,83%), a Conselice il 67,11% (nel 2014 il 73,66%), a Massa Lombarda il 66,90% (nel 2014 il 74,81%)

Ore 23.20 - Per le comunali, a Casola Valsenio ha votato il 76,28% (nel 2014 il 75,16%), a Sant'Agata sul Santerno il 70,30% (nel 2014 il 73,70%) e a Solarolo il 73,76% (nel 2014 il 75,26%)

Ore 23.18 - Per le europee a Sant'Agata sul Santerno ha votato il 72,06% (nel 2014 il 74,76%)

Ore 23.14 - Prime affluenze definitive: per le europee a Bagnara di Romagna ha votato il 68,08% (nel 2014 il 72,80), a Riolo Terme il 65,63% (nel 2014 il 66,94%)

Ore 23.11 - L'affluenza per le europee in provincia alle 23 è stata del 66,33% (nel 2014 68,60%), per le comunali del 73,42% (nel 2014 74,79)

Ore 23.06 - Secondo gli Exit Poll di Opinio per la Rai, la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27 e il 31%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 25%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 18,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8 e il 12% e quinto Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7%.

Ore 23 - Europee 1° Multipoll per La7 (copertura al 90%): Lega tra 26.5 e 29.5%; Pd tra 21 e 24%; M5S tra 20 e 23%, Forza Italia tra 9 e 11%; FdI tra 5 e 7%

Ore 23 - L'affluenza per le europee in provincia alle 19 è stata del 54,62%

Ore 23 - Alle 19 in Emilia Romagna l'affluenza più alta in Italia col 55,17%

Ore 23 - Seggi ufficialmente chiusi