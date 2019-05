Seggi chiusi, partito lo spoglio delle schede europee: la diretta

Seggi chiusi alle 23. Domenica si è votato per il rinnovo dell'Europarlamento, mentre 14 Comuni del ravennate sono stati chiamati a eleggere il nuovo sindaco e i rappresentanti in Consiglio comunale. A urne chiuse si procederà subito allo spoglio delle schede marroni, mentre lo spoglio delle schede azzurre, quelle relative alle elezioni amministrative, inizierà lunedì alle 14 - a Sant'Agata sul Santerno, tuttavia, è già praticamente certa la vittoria di Enea Emiliani, unico candidato. L'affluenza alle urne è stata in deciso aumento rispetto al 2014.

La diretta

Ore 23.34 - Secondo Exit Poll di Swg per La7: la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27,5 e il 30,5%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 24%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 19,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8,5 e il 10,5% e quinto Fratelli d’Italia tra il 4,5 e il 6,5%

Ore 23.31 - La Lega vince e sfiora il 30%, il Pd diventa il secondo partito e il Movimento 5 Stelle diventa così la terza forza alle elezioni europee. Questo l’esito dei primissimi exit poll

Ore 23.29 - Per le europee a Solarolo ha votato il 75,07% (nel 2014 il 76,61%)

Ore 23.27 - Per le comunali a Bagnacavallo ha votato il 70,6% (nel 2014 il 75,17%), a Conselice il 65,94% (nel 2014 il 72,96%), a Massa Lombarda il 65,32% (nel 2014 il 73,85%)

Ore 23.22 - Per le europee a Bagnacavallo ha votato il 71,87% (nel 2014 il 76,01%), a Casola Valsenio il 77,42% (nel 2014 il 75,83%), a Conselice il 67,11% (nel 2014 il 73,66%), a Massa Lombarda il 66,90% (nel 2014 il 74,81%)

Ore 23.20 - Per le comunali, a Casola Valsenio ha votato il 76,28% (nel 2014 il 75,16%), a Sant'Agata sul Santerno il 70,30% (nel 2014 il 73,70%) e a Solarolo il 73,76% (nel 2014 il 75,26%)

Ore 23.18 - Per le europee a Sant'Agata sul Santerno ha votato il 72,06% (nel 2014 il 74,76%)

Ore 23.14 - Prime affluenze definitive: per le europee a Bagnara di Romagna ha votato il 68,08% (nel 2014 il 72,80), a Riolo Terme il 65,63% (nel 2014 il 66,94%)

Ore 23.11 - L'affluenza per le europee in provincia alle 23 è stata del 66,33% (nel 2014 68,60%), per le comunali del 73,42% (nel 2014 74,79)

Ore 23.06 - Secondo gli Exit Poll di Opinio per la Rai, la Lega alle elezioni europee è il primo partito in Italia e si attesta tra il 27 e il 31%. Secondo partito il Pd con una percentuale tra il 21 e il 25%. Terzo il Movimento 5 Stelle tra il 18,5 e il 22,5%. Quarto partito Forza Italia tra l’8 e il 12% e quinto Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7%.

Ore 23 - Europee 1° Multipoll per La7 (copertura al 90%): Lega tra 26.5 e 29.5%; Pd tra 21 e 24%; M5S tra 20 e 23%, Forza Italia tra 9 e 11%; FdI tra 5 e 7%

Ore 23 - L'affluenza per le europee in provincia alle 19 è stata del 54,62%

Ore 23 - Alle 19 in Emilia Romagna l'affluenza più alta in Italia col 55,17%

Ore 23 - Seggi ufficialmente chiusi