Elezioni, Medri torna alla guida di Cervia: "Sarò il sindaco di tutti"

"Sarò il sindaco di tutti". Esordisce così, all'alba delle elezioni, Massimo Medri, rieletto sindaco di Cervia dopo 15 anni dal suo ultimo mandato. Il candidato del centrosinistra, che succede a Luca Coffari, ha vinto col 54,02% dei voti (8159), davanti a Dino Cellini della Lega al 30,34% (4583 voti), a Pierre Bonaretti del Movimento 5 stelle all'11,11% (1678 voti) e a Gianluca Gattamorta della lista 'E' sinistra unita' al 4,53% (684 voti)

"Credo che un sindaco debba garantire una visione della città ampia e plurale: deve vedere non solo con i propri occhi; ma anche con quelli dei propri concittadini e dei turisti - commenta Medri - Ed è quello che cercherò di fare. Sono qui per voi ad ascoltare i vostri consigli. Il dialogo sarà la parola d’ordine. Vincere con il 54,02% delle preferenze con la Lega al 36% alle Europee e primo partito in città non era affatto scontato. Avete creduto in me e questo mi rende orgoglioso, ma anche consapevole della grande responsabilità che mi avete affidato. Un sentito ringraziamento alla mia coalizione e a tutti i cervesi, da oggi si inizia a lavorare".

"Sono felice e sereno di lasciare a lui la fascia tricolore, sono sicuro farà un buon lavoro e lavorerà per il bene di tutta la nostra città e di tutti i cervesi - commenta il primo cittadino uscente Luca Coffari durante il passaggio di consegne avvenuto martedì mattina - Per me è stato un onore guidare la nostra Comunità in questi 5 anni. Un lavoro intenso ma bellissimo realizzato grazie a una squadra fantastica: in primis i miei colleghi di Giunta (Gabriele, Gianni Grandu, Rossella Fabbri, Natalino, Michela, Claudio, Riccardo, Roberta), i Consiglieri Comunali e tutta la macchina Comunale, dai dirigenti agli operai. Un grazie anche a chi mi è stato vicino dietro le quinte e mi ha sostenuto, in particolare tutta la mia famiglia. Grazie davvero di cuore per questi 4+5 anni fantastici, ora il mio impegno continua per migliorare ancora la nostra città nel ruolo di Consigliere Comunale, grazie al numero incredibile di voti ricevuti da tanti di voi. Mi hanno davvero emozionato".

"Confcommercio Ascom Cervia si congratula con il nuovo Sindaco di Cervia Massimo Medri per il risultato ottenuto nelle elezioni amministrative 2019. L’Associazione ringrazia inoltre tutte le forze politiche che si sono impegnate durante questi mesi di campagna elettorale - per portare idee e soluzioni innovative con l’interesse di migliorare la città e rispondere alle esigenze di cittadini, imprenditori e turisti. Confcommercio Ascom Cervia auspica di trovare sempre un dialogo aperto con gli amministratori per risolvere in modo concreto e condiviso i problemi della città e per realizzare progetti e idee nuove che diano a Cervia il futuro che merita. Pronti a collaborare sin da domani".