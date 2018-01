Elezioni, Gardini corre con il Popolo della Famiglia: ecco gli altri candidati

Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 Stefano Gardini, presidente del circolo Popolo della Famiglia di Ravenna, sarà candidato alla Camera dei Deputati per il Popolo della Famiglia. Venerdì sera, presso la ex delegazione d Marina di Ravenna, dalle 20.30 alle 22 verranno raccolte le firme per la presentazione della lista elettorale. Oltre a Gardini, sempre per il Popolo della Famiglia nella provincia di Ravenna si candideranno Carla Camerani e Vittorio Melandri.