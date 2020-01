Salvini scatta selfie con i 'fan' in attesa del comizio con Berlusconi e Meloni

Decine e decine di bandiere della Lega sventolanti, ma anche qualcuna di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Mentre dal palco partono diverse canzoni - da Vasco Rossi a Fabrizio De Andrè fino a '50 special' dei Lunapop e a 'Il gatto e la volpe' di Edoardo Bennato - nell'attesa dell'inizio del comizio organizzato per la chiusura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni, Matteo Salvini ne ha approfittato per scendere tra le centinaia di sostenitori accorsi in piazza del Popolo, per firmare autografi e scattare "selfie".

Sul palco, a breve, saliranno lo stesso Salvini insieme alla Borgonzoni, a Silvio Berlusconi e a Giorgia Meloni. Presenti anche alcuni contestatori in piazza dell'Aquila, tenuti a debita distanza dalle forze dell'ordine. Nel frattempo a qualche centinaio di metri, in piazza Kennedy, si stanno radunando le "sardine" per la loro manifestazione.