Elezioni regionali, le preferenze in Provincia: Rontini stravince, poi Corsini e Bessi

La battaglia delle preferenze personali nella provincia di Ravenna è ampiamente vinta da Manuela Rontini, candidata ravennate del Pd e già consigliera, con 7198 voti. La segue il collega, già assessore, Andrea Corsini, che ottiene 6271 voti in provincia, Gianni Bessi con 4119. Quarto posto per Andrea Liverani della Lega, anch'egli già consigliere regionale, con 3045 voti. Poi la capogruppo in consiglio a Ravenna della Lega, Samantha Gardin che ottiene 2018 voti; segue Mirella Dalfiume (Pd) con 1993 voti, mentre Gianfilippo Nicola Rolando (Lega) conquista 1500 voti. Un solo voto in meno per Luca Ortolani (Emilia-Romagna coraggiosa), che ne porta a casa 1499, mentre Alberto Ferrero (Forza Italia) ne ottiene 1162.

Confermati al momento in Assemblea legislativa Rontini e Corsini del Pd. Non riconfermato al momento Gianni Bessi, primo dei non eletti nella circoscrizione. Per la Lega confermato invece Liverani.

Tutte le preferenze in ordine alfabetico

Gabriele Abrotini (Potere al Popolo) ottiene 30 voti, Alberto Ancarani (Forza Italia) 631, Gabriele Armuzzi (+Europa) 311, Maria Livia Ballardini (Giovani per l'ambiente) 74, Fabio Baroncini (Popolo della famiglia) 93, Pietro Bassi (Pdf) 3, Laura Beltrami (+Europa) 242, Grazia Benzi (Pdf) 45, Stefano Raffaele Berti (Giovani per l'ambiente) 14, Gianni Bessi (Pd) 4119, Maria Luisa Biolcati Rinaldi (M3V) 9, Alessandro Bongarzone (L'altra Emilia Romagna) 57, Roberta Bravi (Borgonzoni presidente) 163, Monica Burattoni (FI) 71, Mariarosa Capirossi (M5S) 58, Rudi Capucci (Fratelli d'Italia) 133, Andrea Casadio (PoP) 12, Giovanni Chirico (Giovani per l'ambiente) 33, Carlotta Comandini (Bonaccini presidente) 138, Luca Conficconi (Volt) 40, Andrea Corsini (Pd) 6271, Ugo D'Alberto (M3V) 6, Mirella Dalfiume (Pd) 1993, Stefano Donati (Borgonzoni presidente) 101, Elena Fabbri (M3V) 187, Alberto Ferrero (FdI) 1162, Elisa Frontini (FdI) 229, Igor Gallonetto (M5S) 133, Samantha Gardin (Lega) 2018, Roberto Gentilini (PoP) 19, Anna Adele Greco (Borgonzoni presidente) 52, Vilma Lama (L'altra Emilia Romagna) 47, Vincenzo Lega (Borgonzoni presidente) 56, Andrea Liverani (Lega) 3045, Simone Lucci (FI) 112, Linda Maggiori (Europa verde) 419, Maria Orsola Marabini (Lega) 241, Isabella Marchetti (Emilia Romagna coraggiosa) 211, Daniela Mazzoni (FI) 241, Lorenza Milesi (Pop) 15, Oriella Mingozzi (Bonaccini presidente) 124, Edward Jan Necki (Emilia Romagna coraggiosa) 302, Angela Nonni (FdI) 433, Luca Ortolani (Emilia Romagna coraggiosa) 1499, Anna Pagliari (Volt) 10, Roberto Papetti (Europa Verde) 168, Cinzia Pasi (M5S) 276, Domizio Piroddi (Bonaccini presidente) 750, Stefano Ravaglia (+Europa) 441, Valeria Ricci (L'altra Emilia Romagna) 45, Gianfilippo Nicola Rolando (Lega) 1500, Manuela Rontini (Pd) 7198, Giuliana Rossi (PdF) 32, Giancarlo Schiano (M5S) 167, Emanuela Serri (Volt) 106, Fabio Servidei (M3V) 60, Dino Tartagni (Europa Verde) 63, Francesca Tasselli (Giovani per l'ambiente) 19, Eleonora Tazzari (+Europa) 237, Fernanda Useri (Europa Verde) 51, Pietro Vandini (Bonaccini presidente) 187, Federica Francesca Vicari (Emilia Romagna coraggiosa) 994, Paolo Viglianti (L'altra Emilia Romagna) 25, Francesco Vuocolo (Volt) 75.