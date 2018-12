Elezioni 2019, Stefano Briccolani è il candidato sindaco di "Cittadini per Solarolo"

Sarà Stefano Briccolani il candidato sindaco della lista civica “Cittadini per Solarolo” alle prossime elezioni comunali della primavera 2019. “Da mesi io e Stefano collaboriamo per la costruzione di un progetto vincente per il futuro della nostra comunità - commenta Nicola Dalmonte, indicato da alcuni come potenziale candidato - Nicola avrà un ruolo di primo piano nella nostra squadra, che oltre ad amministrare nel miglior modo il paese si pone l’obiettivo di dare valore alle idee innovative che arrivano dalle nuove generazioni. Oltre al sostegno del centrosinistra ci proponiamo di accogliere, in modo totalmente aperto, la disponibilità e il concreto contributo di tutti quei cittadini che amano il proprio paese e intendono collaborare al nostro progetto".