Italiani all'estero, come votare alle elezioni politiche del 4 marzo

I cittadini italiani elettori, nonché i loro familiari conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento (data fissata per il giorno 4 marzo 2018) possono partecipare al voto per corrispondenza a condizione che entro il 31 gennaio 2018 facciano pervenire al proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita opzione.

Come fare

Per usufruire di questa possibilità è necessario che gli elettori del Comune di Ravenna comunichino l'opzione attraverso la compilazione del modulo corredato da copia di un valido documento d'identità, facendolo pervenire all'Ufficio elettorale in una delle seguenti modalità: per posta all'indirizzo: Ufficio elettorale - Comune di Ravenna -Viale E. Berlinguer, 54 – 48124 Ravenna; per fax al numero 0544482543; per posta elettronica all'indirizzo: elettorale@comune.ravenna.it; per posta elettronica certificata all'indirizzo elettorale.comune.ravvenna@legalmail.it; recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato presso l'Ufficio elettorale viale E. Berlinguer, 54 - Ravenna. Per informazioni: Ufficio elettorale telefono 0544482283.

modulo-compilazione-elezioni