Elezioni a Bagnacavallo, Zannoni (Lega) presenta la sua squadra: "Parola d'ordine: sicurezza"

La sala di Palazzo Vecchio a Bagnacavallo ha fatto giovedì pomeriggio da cornice all’evento del candidato sindaco della Lega Luca Zannoni, che ha presentato il programma elettorale della coalizione che sostiene la sua candidatura alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio a Bagnacavallo. I cittadini che hanno partecipato alla presentazione hanno avuto modo di conoscere meglio il candidato sindaco, il suo programma elettorale di coalizione – che è appoggiato da una lista Lega e da una lista di centrodestra – e i candidati alla carica di consigliere comunale della coalizione.

"Il nostro programma elettorale del è incentrato su molti punti, tra cui quello più sentito dai cittadini bagnacavallesi: quello relativo alla sicurezza, contenente molte proposte su come ridare alla cittadinanza la sicurezza di poter vivere tranquillamente il proprio paese - spiega Zannoni - Ma non solo sicurezza, in quanto il programma riguarda anche altri temi altrettanto importanti, come l’economia, le infrastrutture, le politiche sociali, il turismo e la cultura. Quella del 26 maggio è un'occasione storica per Bagnacavallo, perché possiamo farla tornare a essere una città sicura, viva e vitale, andando a interrompere un predominio della sinistra che prosegue ininterrottamente da 75 anni e che ha portato Bagnacavallo alla situazione di degrado in cui versa attualmente".

I candidati alla carica di consigliere comunale

Enrico Zini, 34 anni, impiegato tecnico

Denny Medri, 18 anni, studente

Maurizio Bragonzoni, 56 anni, imprenditore

Cristina Brocchini, 49 anni, impiegata

Mario Guerrini, 69 anni, pensionato

Amedeo Dell'Amura, 42 anni, giornalista

Amaranta Pedretti, 45 anni, impiegata

Gabriele Fumai, 46 anni, barman

Katia Lucioli, 41 anni, operatrice socio sanitaria

Marcella Bacchilega, 45 anni, impiegata

Alessandro Palli, 45 anni, imprenditore

Erika Mambelli, 47 anni, impiegata

Valeria Minguzzi, 49 anni, infermiera

Claudia Barbieri, 64 anni, pensionata

Matteo Tattini, 24 anni, commesso

Stefano Bassi, 31 anni, funzionario commerciale